На Закарпатье пограничники гнались за нарушителями и сбили мужчину: что известно об инциденте

В воскресенье 4 февраля в Закарпатской области произошло ДТП. Автомобиль сотрудников Государственной пограничной службы сбил мужчину во время погони.

Ранее в ГПСУ отреагировали на потопление катера "Ивановец". По их данным, он уже угрожал украинской морской охране в 2014 году.

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Выскочил перед служебным автомобилем: как комментируют аварию в ГПСУ

ДТП произошло во время погони. Пограничники Мукачевского отряда обнаружили лиц, которые двигались в сторону границы. Мужчины двигались в сторону Тисы – именно по ней проходит государственная граница с Румынией. Украинские пограничники сообщили румынским, чтобы те были начеку, ведь скоро может произойти незаконное пересечение границы.

Пока продолжались поисковые мероприятия, на машину Госпогранслужбы внезапно выскочил мужчина, который двигался от заградительного забора. Он травмировался, поэтому пограничники сразу вызвали полицию и скорую. Пострадавшего отвезли в районную больницу, он в реанимационном отделении.

Между тем пограничная полиция Румынии сообщила, что задержала на территории страны лиц, которые незаконно пересекли границу.

Из-за инцидента со сбиванием мужчины проведут служебное расследование.

Стоит отметить, что травмированный мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников пограничного отряда, как лицо, причастное к противоправной деятельности, связанной с переправкой лиц через государственную границу,

– указали в ГПСУ.

Пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "Организация незаконной переправки лиц через границу".