На Закарпатье отказались убрать советский монумент, сделав его "украинским"

В Закарпатской области в одной из деревень отказались демонтировать советский монумент. Вместо этого памятник солдату армии СССР решили "украинизировать".

Украинский общественный активист, председатель общественной организации "Рассвет", соучредитель проектов "Деколонизация.Украина" Вадим Поздняков получил ответ на свой запрос от Закарпатской ОВА относительно памятника в селе Лисичиво, что в Хустском районе.

Смотрите также Российское наследство на свалку: парламент запретил пророссийские географические названия в Украине

Жители села якобы поддержали сохранение монумента

Согласно сообщению, советский монумент приравняли к чествованию воинов русско-украинской войны.

В объяснении отмечается, что в Лисичиво установлен памятник пропавшим воинам села в период 1941 – 1945 годов, а не "памятник советскому солдату".

Демонтируя памятник воинам-односельчанам, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь,

– говорится в сообщении.

Также в объяснении говорится, что вопрос демонтирования памятника выносился на обсуждение жителей села Лисичиво.



Ответ на запрос активиста о памятнике / Фото "Деколонизация.Украина"

Последние единогласно решили, что участвовавшие в войне 1941 – 1945 годов приравниваются к солдатам, погибшим во время полномасштабного вторжения России, отстаивая свободу и независимость нашей Родины.

Документ подписан сельским председателем Михаилом Мушкой.

Ранее на Закарпатье декоммунизировали советскую звезду