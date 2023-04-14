В Закарпатье зафиксировали новое землетрясение

Утром 14 апреля в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение. Он был едва ощутим.

Эпицентр землетрясения был расположен в 6 километрах к востоку от города Иршава, на глубине 7 километров.

Раньше Стихийное явление подобралось к Украине: в Карпатах произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 04.54. По классификации, он относится к едва ощутимым. Колебания испытывали лишь отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Предыдущие землетрясения

Ранее в Закарпатской области тоже произошло землетрясение. 5 апреля его эпицентр зафиксировали недалеко от города Мукачево. Явление не представляло угрозы для населения. Его классифицировали как неощутимое.

Перед этим землетрясение в этом районе было зарегистрировано 27 февраля 2023 года с магнитудой 3,3. Он так же был неощутим, то есть людям не угрожал. Землетрясение ощущалось внутри зданий, но под открытым небом – нет.

Ранее землетрясение ощутили более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья. Эпицентр был зарегистрирован в районе города Иршава 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 километров.