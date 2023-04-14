В Закарпатье зафиксировали новое землетрясение
14 апреля 2023, 09:08Читати новину українською
Источник:Главный центр специального контроля
Утром 14 апреля в Закарпатской области было зафиксировано землетрясение. Он был едва ощутим.
Эпицентр землетрясения был расположен в 6 километрах к востоку от города Иршава, на глубине 7 километров.
Раньше Стихийное явление подобралось к Украине: в Карпатах произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 04.54. По классификации, он относится к едва ощутимым. Колебания испытывали лишь отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.Обратите внимание! Людей, испытывавших землетрясение, просят оставить сообщение по ссылке. Это поможет специалистам в уточнении энергетических параметров землетрясения.
Предыдущие землетрясения
- Ранее в Закарпатской области тоже произошло землетрясение. 5 апреля его эпицентр зафиксировали недалеко от города Мукачево. Явление не представляло угрозы для населения. Его классифицировали как неощутимое.
- Перед этим землетрясение в этом районе было зарегистрировано 27 февраля 2023 года с магнитудой 3,3. Он так же был неощутим, то есть людям не угрожал. Землетрясение ощущалось внутри зданий, но под открытым небом – нет.
- Ранее землетрясение ощутили более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья. Эпицентр был зарегистрирован в районе города Иршава 3 января 2023 года с магнитудой 3,8 на глубине 6 километров.