Проехал на велосипеде из Николаева в Румынию: на Закарпатье задержали "горе-спортсмена"

В Черновицкой области задержали мужчину на велосипеде. Тот попытался незаконно переехать границу с Румынией.

Беглеца удалось разоблачить с помощью беспилотника.

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Марафон от уклониста

Закарпатские пограничники рассказали, что в 350 метрах от границы с Румынией обнаружили мужчину, который ехал на велосипеде в направлении госграницы.

Этим "спортсменом" оказался житель Одесской области. Задержанный признался, что он приобрел в Николаеве велосипед, а потом своим ходом добрался до приграничья. Ради этого "марафонец" преодолел более 750 километров.

Теперь ему грозит наказание за попытку незаконного пересечения государственной границы. На мужчину уже составили протокол об административных нарушениях.

Побег на велосипеде: видео Черновицкий пограничный отряд

В маске Волдеморта

К каким только выдумкам не прибегают уклонисты, чтобы сбежать из Украины. Так, неделю назад пограничники задержали чудака, который в костюме персонажа Волдеморта пытался "магически" пересечь границу с Молдовой.

Впрочем, абсолютное сходство с героем эпопеи о Гарри Поттере не помогло мужчине – его задержали. В ГПСУ предположили, что тот устроил маскарад по двум причинам – или, действительно, считал, что таким образом сможет незаметно убежать из страны, или планировал напугать пограничников.

В ведомстве отметили, что нарушитель очень тщательно подготовился к побегу. При нем нашли монокуляр и термосумку, в которой были нож, фонарь и перчатки.

Мужчина намеревался вплавь пересечь реку Турунчук, а затем Днестр.

Еще раньше на границе с Молдовой остановили группу из 4 "попов". Правда, настоящим священником из них оказался только один – действующий клирик церкви московского патриархата. Именно он одолжил товарищам по рясе. Как выяснилось, уклонисты заплатили за пересечение границы 12 тысяч долларов. Однако организатор "кинул" их и, вместо провести тайными тропами в соседнюю страну, устроил им экскурсию по озеру Кагал.