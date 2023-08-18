На заместителя главы Налоговой Сокура покушались, – Гетманцев

В центре Киева пытались убить заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев заявил, что 17 августа якобы произошло покушение на убийство заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура. Однако отметим, что в полиции пока не комментировали эту информацию.

Читайте также Уже уволили: что ждет полицейского, который насмерть сбил 15-летнюю девушку

Что известно об инциденте

По словам Гетманцева, в 7:50 в центре Киева пытались убить заместителя главы ГНС Украины Евгения Сокура.

Нападение в центре города. Заказчики – схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту. Евгения удалось спасти благодаря слаженным действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола,

– заявил он.

Также депутат заявил, что исполнители задержаны и сейчас дают показания в отношении заказчиков. Пока в правоохранительных органах еще не комментировали ситуацию.

Даниил Гетманцев распространил фото с места происшествия.

Задержание злоумышленников при покушении на Сокура: фото Даниил Гетманцев

Отметим, что на днях СБУ задержала предателя, который готовил ракетные обстрелы Киева. Больше всего его интересовала информация о расположении ремонтных баз, где обслуживали и восстанавливали технику Вооруженных Сил. Кроме этого шпион сообщал информацию об электроподстанциях в Киевской области.

Оккупанты надеялись, что возле энергообъектов мужчина также сможет обнаружить украинскую ПВО – эту информацию планировали использовать для подготовки ракетных обстрелов Киевской области.