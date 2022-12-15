Находится она в Козельском ракетном соединении в Калужской области на западной части страны. Сама же операция установки длилась несколько часов с привлечением специального транспортно-загрузочного блока.
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Интересное время для объявления установки ракеты
Минобороны России даже обнародовало видео с этого события. Как отметил командир Козельского ракетного соединения Алексей Соколов, "важность этой операции состоит в том, что очередная ракета станет на боевое дежурство в плановые сроки".
Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне,
– сказал он.
Примечательно, что объявление об установке этой межконтинентальной ракеты появилось после сообщений о том, что администрация Байдена планирует отправить передовую систему ПВО дальнего радиуса действия Patriot Украине.
На что способна ракета "Ярс"
По данным самих же росСМИ, этот ракетный комплекс имеет в 12 раз большую мощность, чем "американская бомба, разрушившая Хиросиму". Как отмечают же западные СМИ, он является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М" и имеет радиус действия 7500 миль. А это значит, что россияне, вероятно, смогут поразить Великобританию или любую точку Европы.
Следует отметить и то, что во время октябрьских учений Россия якобы отрабатывала ответ на ядерную атаку Запада.
Система ПВО Patriot для Украины: подробнее
- 13 декабря появилась информация, что США завершают планирование по отправке ПВО Patriot Украине. Предполагают, что передача этих систем может быть объявлена уже на этой неделе.
- Более того, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, это очень близкая перспектива.
- Однако уже 14 декабря возможную передачу систем ПВО прокомментировали и в Белом Доме. Там заявили, что сейчас не могут подтвердить планы США по включению этих систем ПВО в следующий пакет военной помощи Украине.
На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала