Розташована вона у Козельському ракетному з'єднанні в Калузькій області, що на західній частині країни. Сама ж операція встановлення тривала декілька годин з залученням спеціального транспортно-завантажувального блоку.

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Цікавий час для оголошення установки ракети

Міноборони Росії навіть оприлюднило відео з цієї події. Як зазначив командир Козельського ракетного з'єднання Олексій Соколов, "важливість цієї операції полягає в тому, що чергова ракета стане на бойове чергування у планові терміни".

Батьківщина отримає черговий зразок ракетно-ядерної зброї, який дозволить вирішувати будь-які поставлені завдання на стратегічному рівні,

– сказав він.

Цікаво, що оголошення про установку цієї міжконтинентальної ракети з’явилося після повідомлень про те, що адміністрація Байдена планує відправити передову систему ППО далекого радіусу дії Patriot в Україну.

На що спроможна ракета "Ярс"

За даними самих же росЗМІ цей ракетний комплекс має у 12 разів більшу потужність, ніж "американська бомба, яка зруйнувала Хіросіму". Як зазначають ж західні ЗМІ, він є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М" і має радіус дії 7500 миль. А це означає, що росіяни, ймовірно, зможуть вразити Велику Британію чи будь-яку точку Європи.

Варто відзначити й те, що під час жовтневих навчань Росія нібито відпрацьовувала відповідь на ядерну атаку Заходу.

Система ППО Patriot для України: детальніше

13 грудня появилась інформація, що США завершують планування щодо відправлення ППО Patriot Україні. Припускають, що передання цих систем можуть оголосити вже цього тижня.

Ба більше, на думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, це дуже близька перспектива.

Однак уже 14 грудня можливу передачу систем ППО прокоментували й у Білому Домі. Там заявили, що наразі не можуть підтвердити плани США щодо включення цих систем ППО до наступного пакета військової допомоги Україні.



На що здатні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу