На Западе воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Сигналы о воздушной тревоге прозвучали в западных областях. Не следует их игнорировать.

Жильцам лучше пройти в укрытие. Ведь враг может усиленно обстреливать наше государство 23 и 24 августа.

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В каких областях воздушная опасность

В 19:38 часов 23 августа тревога продолжается в таких областях:

Волынская

Ровенская

Львовская

Тернопольская

Закарпатская

Ивано-Франковска

Черновицкая.

Стоит отметить, что воздушную опасность также объявили и в части Хмельницкой области. Речь идет о Хмельницком, Шепетовском и Каменец-Подольском районах.

Почти всегда ракетная опасность сохраняется и в Луганской области.

На 19:48 начались отбои воздушных тревог в западных регионах.

Основные правила безопасности во время тревоги

Стоит напомнить, что украинцы должны иметь собранный тревожный чемоданчик, его лучше держать возле выхода. В нем должны быть документы, деньги, необходимые вещи, бутылка воды и еда на первое время.

Перед тем, как идти в безопасное место, в квартире следует выключить все коммуникации – газ, воду, свет. Если есть старые или немощные соседи, то стоит зайти к ним и помочь спуститься в укрытие.

Сидеть в безопасном месте надо до тех пор, пока снова не будет звучать оповещение системы безопасности. Этот сигнал означает, что опасность миновала. Лишь в таком случае надо покидать укрытие.

Угрозы в праздничные дни

Украина 23 и 24 августа отмечает День флага и День Независимости. Власти предупреждали граждан о том, что стоит быть более осторожными в эти дни и не пренебрегать сигналами тревоги, а идти в укрытие. Ведь враг может увеличить свои ракетные атаки. Его цель – именно гражданские здания. Также Киев – среди прицела оккупантов.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала, что оккупанты увеличили присутствие в Черном море носителей крылатых ракет типа "Калибр". Таких носителей в Черном море уже 5, их отслеживают украинские военные. Ракеты "Калибр" – это высокоточное и дорогостоящее оружие, которое хранится и используется осторожно и экономно.

Сам президент также обращал внимание на то, что российские оккупанты на День Независимости Украины могут прибегнуть к очередным преступлениям. Глава государства предупреждал, что россия может сделать "что-то гадкое".

Что говорят в ОП об угрозе на 24 августа: смотрите видео