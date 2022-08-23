Мешканцям краще пройти в укриття. Адже ворог може посилено обстрілювати нашу державу 23 і 24 серпня.
Читайте також У Енергодарі після вибухів загорівся ліс у районі Запорізької АЕС: пожежа посилюється
В яких областях повітряна небезпека
О 19:38 годині вечора 23 серпня тривога триває у таких областях:
- Волинська
- Рівненська
- Львівська
- Тернопільська
- Закарпатська
- Івано-Франківська
- Черпнівецька.
Варто зазначити, що повітряну небезпеку також оголосили й в частині Хмельницької області. Мовиться про Хмельницький, Шепетівський та Кам'янець-Подільський райони.
Майже завжди ракетна небезпека зберігається і в Луганській області.