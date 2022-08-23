Мешканцям краще пройти в укриття. Адже ворог може посилено обстрілювати нашу державу 23 і 24 серпня.

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В яких областях повітряна небезпека

О 19:38 годині вечора 23 серпня тривога триває у таких областях:

Волинська

Рівненська

Львівська

Тернопільська

Закарпатська

Івано-Франківська

Черпнівецька.

Варто зазначити, що повітряну небезпеку також оголосили й в частині Хмельницької області. Мовиться про Хмельницький, Шепетівський та Кам'янець-Подільський райони.

Майже завжди ракетна небезпека зберігається і в Луганській області.