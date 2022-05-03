На Западе – воздушная тревога: немедленно в укрытие
На Западе Украины по состоянию на 15.00 3 апреля объявили о воздушной тревоге. Людей призывают не пренебрегать безопасностью и уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться в месте безопасности нужно, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.
Заметьте Приговор Цареву и выступления Джонсона и Зеленского в Раде: основное за 69 день войны
Об опасности предупреждают жителей:
- Волынской области;
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Ивано-Франковской области;
- Хмельницкой области;
- Ровненской области;
- Буковины;
- Закарпатья.
В то же время, уже через короткий промежуток времени в городах началась серия "отбоев".
Что происходит в Украине 3 мая
Потери захватчиков
Украина уже 69 дней противостоит российским захватчикам. Украинские защитники и защитницы освобождают населенные пункты и наносят врагу значительные потери. По состоянию на 3 мая количество ликвидированных оккупантов составляет уже 24 200 человек.
Выступление Зеленского и Джонсона в Раде
Впервые от 2 февраля в Верховной Раде выступил президент Владимир Зеленский. Нардепы встретили украинского лидера овациями.
Кроме того, перед парламентом выступил премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил, что Украина непременно победит, и это будет время славы украинцев. Джонсон подчеркнул: санкции против России не были введены вовремя. Премьер-министр Великобритании признал, что это оказалось большой ошибкой.
Во время выступления перед Верховной Радой Джонсон также объявил о новом оружии для Украины, а также о средствах защиты на 3 миллиона фунтов стерлингов.
Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку. Украинский лидер отметил, что Киев и Лондон прошли путь от партнеров к друзьям.
Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку. Украинский лидер отметил, что Киев и Лондон прошли путь от партнеров до друзей.
Также Зеленский обратился к украинским народным избранникам. Он призвал их работать для народа и победы.
Рада запретила деятельность пророссийских партий
Верховная Рада запретила деятельность в Украине пророссийских партий. "За" проголосовали 330 нардепов. В частности, под запрет попадут политические силы, которые:
- отрицают вооруженную агрессию России в сторону Украины;
- аннексию украинских территорий;
- оправдывают нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.
Российские оккупанты начали штурм "Азовстали"
Российские захватчики 3 мая приступили к штурму "Азостали". Это произошло после того, как враг несколько часов бомбил завод. Никаких других деталей пока нет.
Важно – оккупанты начали штурм "Азовстали": смотрите видео