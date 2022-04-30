На Запорожье оккупанты отбирают зерно у фермеров, которые не хотят продавать за полцены

В Мелитопольском районе, который во временной оккупации россиян, фермеров заставляют продавать зерно за бесценок, а у отказывающихся зерно отбирают

Оккупанты "под дулом автомата" отбирают зерно

Запорожская ОВА сообщила, что россияне покупают у украинских фермеров зерно по дважды уцененной цене. Также на людей психологически давят и применяют силу.

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Фермеры Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали скупать зерно по вдвое заниженными ценами. У тех, кто отказывается от такого сотрудничества, зерно забирают силой, под дулами автоматов.

– отмечают в ОВА.

В то же время сообщается, что в Мелитополе местные жители продолжают сопротивляться оккупантам.

Ночью неизвестные расклеивают патриотические листовки с текстом "Мелитополь – Украина".

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Сегодня ночью россияне били по Таврической территориальной общине, под обстрел попало фермерское хозяйство. В результате обстрела повреждена инфраструктура, техника, а также семена подсолнечника, которые хранили в хозяйстве.

В целом, захватчики уже долгое время отбирают у местных фермеров зерно и вывозят его в оккупированный Крым. Местные рассказывают, что этим занимаются чеченцы.

Напомним, что россияне временно оккупировали некоторые части Запорожской области, в частности Бердянск и Мелитополь. Из-за этого Украина временно потеряла выход к Азовскому морю.

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