Очевидно, что враг активизировал передвижение своих военных подразделений. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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По его словам, есть сообщения, что в населенный пункт Михайловка приехала колонна из примерно 30 танков.

Также проехала корона реактивной системы залпового огня "Грады" в сторону поселка Орлянское.

Кроме этого, в селе Малая Белозерка видели около полусотни единиц бронетехники: танков, БМП и бронетранспортеров. Также шли грузовики с личным составом.

Еще 100 единиц техники видели проездом в Мелитополе, вероятно, она уезжает из Мариуполя.

Вероятно, эти подкрепления сейчас идут на оборону Херсона. Там сейчас у россиян очень плохие дела и это уже не первый случай, когда туда бросают войска из Запорожской области.

– предположил журналист.

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В селе Андреевка Бердянского района местные заметили белорусскую группировку. Скорее всего, это наемники, воюющие на стороне России.

А во время очередных обстрелов российские оккупанты в районе села Мирное в Пологовском районе перебили магистральный газопровод. Отмечается, что он подавал газ в направлении многих временно оккупированных населенных пунктов, и теперь они останутся без голубого топлива.

Между тем, на временно оккупированных Россией территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупантами. В разведке отметили, что обычно причиной таких конфликтов становятся межэтнические конфликты и раздел награбленного имущества украинцев.

Например, возле временно оккупированного Токмака произошла переросшая в стрельбу словесная перепалка между российскими оккупантами. Очевидцы сообщили, что в результате погибли 4 захватчика, еще 10 получили ранения.

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