На Запорожье мошенники организовали схему "Ваш родственник в плену"

Злоумышленники решили воспользоваться тревогой, которую испытывают люди во время войны. Они находили родственников военных и предлагали якобы освободить защитников из плена.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Отметили, что мошенники звонили по телефону близким военных Вооруженных Сил Украины.

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Как действовала преступная схема

Злоумышленники имели ряд псевдоуслуг с разными ценами. В частности, говорится о следующем:

телефонный разговор с пленником – от 10 до 50 тысяч гривен;

освобождение из плена – от 50 до 200 тысяч гривен;

перевозка тела погибшего – до 10 тысяч гривен.

Конечно, ни одно из обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег – просто исчезали из связи,

– отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Живёт в Мариуполе

Организовал незаконную деятельность Мужчина. В настоящее время он находится во временно оккупированном Мариуполе и недавно вышел из тюрьмы. Мошенник имел сообщницу в Запорожье. Ее уже задержали.

В СБУ подчеркнули, что когда у вас или ваших знакомых неизвестные требуют деньги за "освобождение" кого-то из плена, то следует немедленно сообщить в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных по телефонам: +38 067 650-83-32, +38 098 087-36-01.

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Еще одно разоблачение от СБУ

Оккупанты в Мариуполе придумали, как "разминировать" территории. СБУ перехватила разговоры кафиров, где те говорят о планах выпустить пленных украинцев на минные поля . Для этого даже придумали название – "разминирование естественным путем".

Захватчик с позывным "Каспием" заявил, что это зверство уже согласовали с местными гауляйтерами.

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Осудили корректировщика огня

В Киеве мужчина, которого завербовали россияне в 2014 году, во время полномасштабного вторжения корректировал ракетные обстрелы по объектам энергетики и водоснабжения. За это его заключили в тюрьму на 8 лет. В СБУ отметили, что предатель получил паспорт гражданина России.