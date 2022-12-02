Россияне не могут защищать всю линию фронта в Запорожской области: в ISW объяснили движение оккупантов

Аналитики считают, что россияне в направлении Запорожья не могут защитить критически важные районы фронта. Это происходит на фоне увеличения атак Вооруженных Сил Украины по позициям врага и их материально-техническому обеспечению.

Соответствующую информацию 2 декабря сообщили в Институте изучения войны. По их данным, российские оккупанты могут отводить свои войска на Запорожье, чтобы уменьшить атаки ВСУ по их силам.

Читайте также ВСУ "поливают" врага артиллерией, потери оккупантов огромны: какая ситуация на Запорожье

Что происходит в направлении Запорожья

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что россияне уже вывели или выводят личный состав из Родов, Михайловки и Инженерного на Запорожье. Кроме того, так называемая оккупационная "власть" проводит в Бурчаке перепись населения. Делают это потому, что готовят будущие эвакуационные мероприятия.

Так известно, что силы ВСУ ударили по сосредоточению войск оккупантов в Мирном, Токмаке, Инженерном, Родах, Ясном и Конских Роздорах на Запорожье. Аналитики предполагают, что россияне отводят свои силы именно для того, чтобы снизить влияние украинских ударов на концентрацию живой силы россиян и на их технику.

Более того, в американском Институте изучения войны также объяснили, что:

потенциальный уход оккупантов из Пологов особенно примечателен, ведь поселок расположен на критической развязке дорог;

кроме того, врагам будет труднее защищать Токмак от возможных операций ВСУ из-за того, что они не будут контролировать решение дорог.

Уход с критической позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут защищать всю линию фронта в Запорожской области и выбирают, где сосредоточить силы.

– заявили в ISW.

Однако добавили, что вероятным также является то, что российские оккупанты переориентируют группировку в Запорожской области. То есть, могут вернуть в эти населенные пункты другие силы.

По данным заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова:

русские захватчики концентрируют свои резервы на севере Крыма. Делают это для того, чтобы усилить свои войска на восточном берегу Херсона, а также в направлении Орехова, что на Запорожье;

Джанкой и близлежащие населенные пункты – крупнейшая российская военная база в Крыму. Там ведь много вражеских военных и техники;

Россия может держать там свои резервы для поддержки этих участков фронта в Украине, ожидая, что ВСУ в скором времени будут проводить наступление на них.

Что происходит на Запорожье

Руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко заявил, что российские оккупанты в Запорожской области передислоцируют больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Кроме того, возле Пологов были слышны автоматные и пулеметные очереди.

1 декабря в Генштабе ВСУ заявили, что в течение последних двух суток ВСУ отрабатывают по позициям оккупантов в области. Фронт не тронулся, однако интенсивность боевых действий увеличилась и это будет происходить в дальнейшем.

Кроме того, Алексей Арестович заявил, что ВСУ уничтожили 500 оккупантов и ориентировочно 50 единиц их техники в Запорожье. Это произошло у Токмака.

Смотрите также – ВСУ "поливают" врага из артиллерии на Запорожье: видео