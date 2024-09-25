Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что взрыв в области прогремел ориентировочно в 22:55 25 сентября. Стоит заметить, что Россия вечером 23 сентября также атаковала Запорожье КАБами и убила человека.

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Что известно об атаке России по Запорожью

Взрыв в Запорожской области,

– написал Иван Федоров.

Буквально за три минуты до взрыва, ориентировочно в 23:52 25 сентября, Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.

Кстати, россияне впервые атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами 22 сентября. Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что враги, вероятно, использовали неуправляемые бомбы ФАБ-250 с модулями планирования и коррекции (УМПК). Именно последние увеличивают дальность планирования атак врага.

Кстати, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала, что Россия почти ежедневно обстреливает гражданское население.

Россияне для ударов по Запорожской области применяют почти все, что имеют,

– заявила Алиса Сысоева.

Она предположила, что это может быть связано с тем, что Россия пытается расширять возможности для дальнейших боевых действий. Из-за этого больше всего страдают именно прифронтовые регионы.