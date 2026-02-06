Тревога раздается почти сутки: на Запорожье прогремели взрывы, частично исчез свет
- На Запорожье 6 февраля прогремели взрывы, после которых в одном из районов исчез свет.
- Воздушная тревога в области продолжается почти сутки, сохраняется угроза ракетной атаки.
На Запорожье под вечер 6 февраля прогремели взрывы. После этого в одном из районов исчез свет.
Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров и Укринформ. Воздушная тревога в Запорожской области продолжается почти сутки.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 18:23 5 февраля. За это время россияне терроризировали регион различными видами вооружения.
В частности, в 16:43 6 февраля была зафиксирована активность российской тактической авиации.
Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области,
– предупредил Федоров за несколько минут.
Взрывы в регионе прозвучали в 16:47.
Впоследствии дали отбой воздушной тревоги по городу Запорожье, но по области до сих пор сохраняется ракетная опасность.
Последние атаки на Запорожье
Россия постоянно терроризирует Запорожскую область. Например, 6 февраля в Запорожье были повреждены дома, сообщали об обесточивании. 14-летний парень и еще один человек получили ранения. К сожалению, 2 человека погибли.
А 4 февраля россияне ударили по инфраструктуре, что вызвало пожар. Прошло без пострадавших.
Кроме того, 3 февраля оккупанты убили 18-летних парня и девушку. А при повторном ударе была повреждена многоэтажка.