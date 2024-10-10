В Запорожье прогремели взрывы, россияне ударили КАБом: разрушены частные дома, есть раненые

Утром, 10 октября, враг запустил управляемые авиабомбы на Запорожскую область. Вследствие этого там слышали взрывы.

Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы слышали в Запорожье

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ​​в 05:22. Спустя почти час Воздушные силы сообщили о пуске управляемой авиабомбы в направлении Запорожья. Уже через две минуты там прогремели взрывы.

Взрывы в Запорожской области,

– написал глава ОВА.

Отметим, что незадолго до этого он также предостерег об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь", – уточнил позже Федоров.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Запорожской ОВА

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Напомним, накануне местные жители Запорожья также сообщали о взрывах в городе. Тогда была опасность ударов баллистическими ракетами.