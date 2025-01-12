В Запорожье раздались взрывы: вспыхнул пожар, есть пострадавший

Вечером 12 января в Запорожской области прогремели взрывы. Перед этим там объявили тревогу из-за опасности ударных дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Враг атаковал Запорожскую область

В 19:05 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали запущенные Россией ударные беспилотники.

Около 19:39 в Запорожье прогремели взрывы.