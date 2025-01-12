Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Ворог атакував Запорізьку область

О 19:05 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали запущені Росією ударні безпілотники.

Близько 19:39 на Запоріжжі пролунали вибухи.

Згодом стало відомо про наслідки ворожої атаки. Так, Федоров повідомив, що через російський безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя.

За попередньою інформацією, щонайменше одна людина постраждала внаслідок атаки.