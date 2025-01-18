На Запорожье прогремели взрывы

Россия продолжает терроризировать Украину. Утром 18 января взрывы слышали в Запорожье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

Так, взрывы в Запорожье слышали около 6:01. За мгновение до этого Воздушные Силы предупредили жителей региона: "Запорожье – в укрытие".

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 5:50. Как сообщил Федоров, причиной является угроза ударов баллистическими ракетами по региону.

Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Предварительно есть раненые. Больше информации – позже,

– уточнил глава ОВА,

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В то же время ПС сообщили о скоростной цели на Харьковщине в направлении Днепропетровщины. Под ударом оказался Павлоград – как пишут мониторы, тоже баллистика.

Уже около 6 часов утра появилось сообщение, что в некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода. Мэр Кличко заявил о возгорании в Шевченковском районе. Нежилое здание. Мониторы заявили, что по Киеву работает баллистический комплекс.