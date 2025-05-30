На Запорожье прогремели взрывы

Утром 30 мая в Запорожье прогремели взрывы. В области работала ПВО.

В 05:50 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом авиационных средств поражения Запорожской области, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

В 06:47 глава ОВА Иван Федоров предупредил о работе ПВО в Запорожье. Он призвал украинцев находиться в укрытиях отбоя тревоги.

К слову, чиновник подытожил последствия вражеских обстрелов в сутки. Враг совершил 41 авиационный обстрел по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Копаням, Новоселовке, Малиновке, Верхней Терсе, Ольговскому и Гуляйпольскому.

Кроме того, 301 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Обстрелом из РСЗО противник накрыл Новоданиловку, а также нанес 164 артудары по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

В результате вражеской атаки по Верхней Терсе погибли два человека, трое получили ранения.