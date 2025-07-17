На Запорожье прогремели взрывы
- В Запорожской области в ночь на 17 июля прогремели взрывы из-за российских ударных дронов.
- Воздушную тревогу объявили в 00:11, а взрывы произошли в 02:07, по словам главы ОВА Ивана Федорова.
Россия продолжает терроризировать Запорожскую область. Очередные взрывы в регионе прогремели в ночь на 17 июля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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Что известно о взрывах в Запорожье?
Воздушную тревогу в Запорожской области из-за угрозы ударных БпЛА объявили еще в 00:11. Уже в 02:06 Федоров сообщил, что в направлении Хортицкого района Запорожья движется российский ударный дрон.
Уже через минуту в области раздались взрывы. Федоров также призвал находиться в укрытиях до отбоя.
Заметим, что в Воздушных силах еще в 01:28 предупреждали о движении вражеских ударных БпЛА в центральной части Запорожской области.
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К слову, ранее взрывы уже прогремели в Днепре и Самаре. Туда также двигались российские ударные БпЛА.