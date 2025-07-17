На Запорожье прогремели взрывы

Россия продолжает терроризировать Запорожскую область. Очередные взрывы в регионе прогремели в ночь на 17 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Смотрите также Россия в очередной раз выпустила "Шахеды" по Украине: для каких регионов есть угроза

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожской области из-за угрозы ударных БпЛА объявили еще в 00:11. Уже в 02:06 Федоров сообщил, что в направлении Хортицкого района Запорожья движется российский ударный дрон.

Уже через минуту в области раздались взрывы. Федоров также призвал находиться в укрытиях до отбоя.

Заметим, что в Воздушных силах еще в 01:28 предупреждали о движении вражеских ударных БпЛА в центральной части Запорожской области.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

К слову, ранее взрывы уже прогремели в Днепре и Самаре. Туда также двигались российские ударные БпЛА.