Про це повідомляє 24 Канал з посиланням голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряну тривогу у Запорізькій області через загрозу ударних БпЛА оголосили ще о 00:11. Вже о 02:06 Федоров повідомив, що в напрямку Хортицького району Запоріжжя рухається російський ударний дрон.

Вже через хвилину в області пролунали вибухи. Федоров також закликав перебувати в укриттях до відбою.

Зауважимо, що у Повітряних силах ще о 01:28 попереджали про рух ворожих ударних БпЛА в центральній частині Запорізької області.

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До слова, раніше вибухи вже пролунали в Дніпрі та Самарі. Туди також рухалися російські ударні БпЛА.