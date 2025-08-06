Россияне атаковали Запорожскую область с помощью управляемых авиационных бомб. Из-за этого в регионе прогремели взрывы в среду, 6 августа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу для Запорожской области объявили ориентировочно в 05:45. Причиной предупреждения об опасности для региона стала активность вражеской тактической авиации и угроза применения управляемых авиационных бомб.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал впоследствии Иван Федоров.

Вскоре после этого местные телеграмм-каналы сообщили о дополнительных взрывах. Впоследствии местные власти сообщили о трех пострадавших в Запорожском районе. Ударом также повреждены здания.

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К слову, на днях россияне ударили авиабомбами по Гуляйпольской общине. В результате атаки разрушены и повреждены дома. Удар был нанесен по Пологовскому району, 62-летний мужчина и его 65-летняя жена погибли.