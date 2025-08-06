Серия взрывов раздалась в Запорожье, есть разрушения и пострадавшие
- Россияне атаковали Запорожскую область управляемыми авиационными бомбами.
- Руководитель ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в регионе из-за КАБов.
Россияне атаковали Запорожскую область с помощью управляемых авиационных бомб. Из-за этого в регионе прогремели взрывы в среду, 6 августа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.
Смотрите также В Харькове прогремел повторный взрыв: россияне атаковали дроном "Молния", повреждена АЗС
Что известно о взрывах в Запорожье?
Воздушную тревогу для Запорожской области объявили ориентировочно в 05:45. Причиной предупреждения об опасности для региона стала активность вражеской тактической авиации и угроза применения управляемых авиационных бомб.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал впоследствии Иван Федоров.
Вскоре после этого местные телеграмм-каналы сообщили о дополнительных взрывах. Впоследствии местные власти сообщили о трех пострадавших в Запорожском районе. Ударом также повреждены здания.
К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.
К слову, на днях россияне ударили авиабомбами по Гуляйпольской общине. В результате атаки разрушены и повреждены дома. Удар был нанесен по Пологовскому району, 62-летний мужчина и его 65-летняя жена погибли.