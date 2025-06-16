Враг атакует Запорожье "Шахедами": работают силы ПВО

Вечером 16 июня россияне в очередной раз терроризируют регионы Украины дронами. Известно, что в Запорожье работает ПВО по враждебным целям.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, руководителя Запорожской ОВА.

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Взрывы в Запорожье

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Около половины 9 часов вечера была объявлена воздушная тревога в общинах Запорожской области.

Тогда же Федоров информировал об угрозе ударных беспилотников по региону.

Отметим, что в 20:25 в Воздушных силах предупреждали о группе вражеских БпЛА на границе Запорожской и Донецкой областей в северо-западном направлении.

Работает наша ПВО,

– сообщил Федоров в 20:43.

Заметим, что тогда же в ПС информировали о движении БПЛА на Запорожье курсом на Днепропетровскую область.

По состоянию на 20:57 в регионе, а также в ряде других областей Украины сохраняется угроза атаки российскими дронами.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.