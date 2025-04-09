На Запорожье работает ПВО: атакуют БПЛА
- В Запорожской области во время атаки беспилотников работают силы ПВО, что может сопровождаться звуками взрывов.
- В 20:06 объявлена воздушная тревога, а в 20:26 сообщено о новой группе дронов-камикадзе, движущихся на Запорожье.
В Запорожской области во время атаки ударных беспилотников работают силы противовоздушной обороны по целям. В связи с этим местные могут слышать звуки взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова. Заметим, что в регионе на тот момент уже была объявлена воздушная тревога.
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В Запорожье возможны взрывы
Воздушную тревогу на территории Запорожской области объявили ориентировочно в 20:06. В ту же минуту Воздушные силы сообщили о новой группе ударных беспилотников с юга курсом на регион.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении.
Заметим, в 20:26 Воздушные силы сообщили о новой группе дронов-камикадзе с востока на город Запорожье.
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Кстати, напомним, что вечером 8 апреля и ночью 9 апреля массированно атаковала Днепропетровскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате в регионе были повреждения, возгорания и пострадавшие люди.