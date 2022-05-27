На Запорожье россияне свозят "Грады" и другую технику: в ОВА рассказали о ситуации в регионе

Россияне начали свозить в Запорожье реактивные системы залпового огня "Град", а также другую технику. Только 26 мая зафиксировали опрокидывание 40 военных машин.

Их направили колонной из оккупированного Крыма. Об этом сообщила в своем отчете за день Запорожская ОВА.

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Перебрасывают не только сухопутные войска

Пока неизвестно, какова цель переброски войск. Однако это может свидетельствовать как о подготовке наступления, так и к укреплению оборонных рубежей.

В сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град",

– подытожили в Запорожской ОВА.

Кроме того, сейчас группировка противника в регионе дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62 . В сообщении добавили, что идет переброска не только сухопутных войск. В Запорожскую область направляется еще воздушный и морской компоненты армии.

Усиленно строят укрепления в регионе

В этот день стало известно, что россияне завершили заминирование части побережья Каховского водохранилища. Они на 26 мая возводят уже третью линию обороны.

В то же время, о намерении удерживать оккупированные территории свидетельствуют не только военные мощи. В городах, временно увлеченных россиянами, начали активизировать трансляцию пропагандистских информационных материалов.

В Бердянске жителей города убеждают, что следует начать переходить на российских операторов связи. Это аргументируют тем, что украинские работают нестабильно. Следует заметить, что враг сам же их периодически "глушит".

А вот в Мелитополе начали выдавать украинцам паспорта страны-террориста. Запорожская ОВА призвала не получать эти псевдодокументы, ведь они не разрешат уехать даже в Россию. Однако это может оказаться проблемой после окончания войны, ведь в Украине запрещено двойное гражданство.

Власти предупреждают об обстрелах

В течение суток 26 мая интенсивных боевых действий в Запорожье не было. Однако практически не прекращались обстрелы. Россияне били по позициям наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии.

В этот день русские войска еще раз обстреляли село Новояковловку. Поэтому местные власти призывают эвакуироваться жителей населенных пунктов у линии разграничения. Это можно сделать даже в пределах области, ведь есть относительно спокойные части региона.

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