В Запорожье и области слышали взрывы: после атаки БпЛА есть разрушения и пожары

В Запорожской области ночью 6 июля прогремели взрывы. Там работает противовоздушная оборона по вражеским целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Обновление 02:35. После атаки БпЛА в Запорожье повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения. Произошло несколько пожаров. Предварительно, без пострадавших.

Что известно о взрывах в Запорожской области

Тревогу в Запорожской области объявили еще в 22:50 5 июля. Воздушные силы в 00:04 6 июля предупреждали о движении вражеских беспилотников в регион.

"Группа вражеских БПЛА на Запорожье – курсом на Днепропетровщину", – написали военные.

К этому также добавились еще угрозы от авиационных средств поражения и баллистического вооружения оккупантов.

О взрывах в Запорожской области стало известно в 01:47. Об этом написал Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал чиновник.

В 01:59 Федоров написал, что в области работает украинская ПВО по вражеским целям. В 02:01 в Запорожской области раздались повторные взрывы.

Также громкие звуки слышали и в самом Запорожье. Об этом написали журналисты Суспільного.

Позже Иван Федоров сообщил, что после атаки БПЛА в Запорожье и Запорожском районе повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения. Произошло несколько пожаров. Предварительно, без пострадавших.

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