В Запорожье и области слышали взрывы: после атаки БпЛА есть разрушения и пожары
- В Запорожской области ночью 6 июля слышали взрывы, там работала противовоздушная оборона по вражеским целям.
- Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников и угрозы от авиационных и баллистических средств поражения.
- Взрывы стали известны в 01:47, повторные взрывы прозвучали в 02:01, жителей призвали оставаться в безопасных местах. Громкие звуки слышали также в самом Запорожье.
В Запорожской области ночью 6 июля прогремели взрывы. Там работает противовоздушная оборона по вражеским целям.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Обновление 02:35. После атаки БпЛА в Запорожье повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения. Произошло несколько пожаров. Предварительно, без пострадавших.
Что известно о взрывах в Запорожской области
Тревогу в Запорожской области объявили еще в 22:50 5 июля. Воздушные силы в 00:04 6 июля предупреждали о движении вражеских беспилотников в регион.
"Группа вражеских БПЛА на Запорожье – курсом на Днепропетровщину", – написали военные.
К этому также добавились еще угрозы от авиационных средств поражения и баллистического вооружения оккупантов.
О взрывах в Запорожской области стало известно в 01:47. Об этом написал Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал чиновник.
В 01:59 Федоров написал, что в области работает украинская ПВО по вражеским целям. В 02:01 в Запорожской области раздались повторные взрывы.
Также громкие звуки слышали и в самом Запорожье. Об этом написали журналисты Суспільного.
Позже Иван Федоров сообщил, что после атаки БПЛА в Запорожье и Запорожском районе повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения. Произошло несколько пожаров. Предварительно, без пострадавших.
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