3 марта, 22:38
На Запорожье слышны взрывы: работает ПВО
Россия атакует мирные города с помощью беспилотных летательных аппаратов вечером 3 марта. Во время атаки вражеские БпЛА вызвали взрывы на территории Запорожской области.
В регионе по целям противника активно работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
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