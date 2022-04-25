На Запорожье воин в свой день рождения сбил из "Иглы" 3 российских вертолета

Украинский военный сбил из "Иглы" 3 вражеских вертолета в Запорожье. Такой успех у него был в свой день рождения.

Интересно, что воину показали, как стрелять из "Иглы" за день до того. Об этом сообщили 25 апреля в Генштабе.

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"В Запорожской области 21 апреля были уничтожены три российских вертолета. Сбили из "Иглы". Сбил молодой парень, которому за день до этого показали, как этим аппаратом пользоваться. Случилось это в его день рождения", – сообщил командир подразделения, воины которого уничтожили Ка-52.

Остатки вражеских вертолетов: смотрите видео