На Запорожье взрывы: работает ПВО

Ударные беспилотники запустили по Украине вечером 8 апреля. Вражеские дроны зафиксировали и в Запорожской области. По ним работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Смотрите также Россия снова выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Что известно о взрывах в Запорожье

В Запорожской области воздушную тревогу объявили около 21.41. Через минуту руководитель ОВА сообщил об угрозе ударных беспилотников для региона. В 21:43 появились первые сообщения о работе противовоздушной обороны, в связи с чем слышны взрывы.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– говорится в сообщении Ивана Федорова.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.