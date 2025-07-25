На Запорожье – взрывы: работает ПВО

На территории Запорожской области фиксировали активность разведывательных беспилотников россиян. Вскоре после этого в регионе были слышны взрывы.

Они связаны с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Ивана Федорова.

Смотрите также Зафиксировано попадание в 4 локациях, горели пожары: все о последствиях ночной атаки по Украине

Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу на территории всей Запорожской области объявили в 11:53. Власти призвали местных находиться в укрытиях. Через несколько минут появились сообщения о том, что было громко.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал Иван Федоров.

Вскоре после этого, Воздушные силы ВСУ уже сообщили об активности российских разведывательных беспилотников в воздушном пространстве Черниговской и Запорожской областей. Деталей не указали.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Харькову. В Индустриальном районе есть попадание в медучреждение. Известно о 6 раненых, есть предварительные данные о жертве.