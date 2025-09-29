Появилось сообщение, что Запорожская АЭС уже несколько дней нет питания со стороны Украины. Она работает на генераторах. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который недавно встречался с Владимиром Путиным, не раскритиковал за эту ситуацию диктатора, несмотря на очевидные нарушения.

Россияне проложили 200 километров электроснабжения на левом берегу Днепра, чтобы подключить станцию к своей энергосистеме. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично отреагировал на это нарушение. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что Россия таким образом начала воплощать свой сценарий аннексии Запорожской АЭС.

Что задумала Россия относительно ЗАЭС?

Петр Андрющенко отметил, что ранее прогнозировал, как будет действовать Россия, чтобы окончательно оккупировать Запорожскую АЭС. Его догадки начали становиться реальными.

Я рассказывал, что будет очередной блэкаут, после чего Россия отметит, что невозможно подключить ЗАЭС к украинскому питанию, поэтому они вроде бы вынуждены переключить ее (Запорожскую АЭС к российскому питанию – 24 Канал),

– подчеркнул он.

При этом МАГАТЭ, в частности гендиректор Гросси, может делать вид, что другого варианта якобы нет, мол, это ядерная опасность, поэтому рисковать не стоит.

Это впервые разъединилась связь с Запорожской АЭС на территории, которая подконтрольна России. Россияне имели возможность это починить уже давно, но никаких действий до сих пор не было,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

Кроме того, оккупационное руководство Запорожской АЭС вышло с заявлением, что атомную электростанцию якобы невозможно чинить из-за украинских обстрелов. Это указывает на то, что россияне не планируют восстанавливать соединение АЭС с украинским питанием, ведь у них на это уже свои планы.

Андрющенко подчеркнул, что не лично Гросси, а организация МАГАТЭ, вынесла решение о том, что Россия должна вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Сразу после этого произошел блэкаут – россияне таким образом, вероятно, начали в ускоренном темпе воплощать свой замысел по полноценному захвату ЗАЭС.

Важно также добавить, что с момента наступления блэкаута на атомной электростанции, Украина не осуществляла обстрелов там. Поэтому россияне имеют все возможности, чтобы чинить ЗАЭС, однако они этого не делают.

Какова ситуация на оккупированной россиянами ЗАЭС?