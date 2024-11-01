На одном из реакторов Запорожской АЭС произошла утечка воды: в МАГАТЭ сообщили подробности

На Запорожской АЭС, которая с начала войны оккупирована российскими военными, обнаружили утечку воды из импульсной линии. Сейчас там проводятся ремонтные работы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет МАГАТЭ. Отмечается, что специалисты проводят радиографическую проверку сварных швов на АЭС, чтобы удостовериться в их надежности.

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На ЗАЭС ведут ремонтные работы

В МАГАТЭ получили сообщение о том, что на одной из импульсных линий, что является частью систем обеспечения насоса теплоносителя реактора, произошла утечка и он требует ремонта. В агентстве сообщили, что экспертная группа, которая дислоцируется на ЗАЭС, посетила энергоблок №1.

После оценки ситуации эксперты начали ремонтные работы.

Агентство продолжит внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности,

– заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как и пять других реакторов ЗАЭС, энергоблок №1 находился в режиме холодной остановки, не производя электроэнергии для электросети. Однако из-за начала ремонта его статус изменился на остановку для обслуживания. Ожидается, что энергоблок будет снова переведен в состояние холодной остановки после завершения ремонта импульсной линии и ее испытаний.

К слову, ранее стало известно, что российские военные разместили пушку вблизи шестого реактора Запорожской АЭС и ведут из нее обстрелы. OSINT-аналитики также опубликовали координаты и фото места расположения пушки на территории станции.