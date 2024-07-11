Об этом пишет издание Bild.

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На здание посольства России в Вашингтоне спроектировали надпись

Как пишет издание, кто стоит за этой акцией, пока неизвестно. Однако известно, что это произошло именно во время проведения в Вашингтоне 75-го саммита НАТО.

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на российское посольство, которое расположено в этом же городе, спроектировали надпись Child killers ("детоубийцы"),

– говорится в сообщении.

Красноречивая надпись Child killers (детоубийцы) организаторы спроектировали как раз под российским триколором.

Отмечается, что, вероятно, появление этой надписи на фасаде посольства страны-агрессора вызвано ударом по украинской детской больнице "Охматдет".



На здание посольства России в Вашингтоне спроектировали надпись Child killers / Фото Bild

Напомним, вчера вечером стало известно о смерти маленького мальчика, который на момент ракетного удара оккупантов, находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета". После – ребенка перевели в другую столичную больницу.

Отметим, что СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление. Так, она открыла по данному факту уголовное производство. Следователи уже установили, что для атаки оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.