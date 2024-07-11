Про це пише видання Bild.

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На будівлю посольства Росії у Вашингтоні спроєктували напис

Як пише видання, хто стоїть за цією акцією, поки що невідомо. Однак відомо, що це сталося саме під час проведення у Вашингтоні 75-го саміту НАТО.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні на російське посольство, яке розташоване в цьому ж місті, спроєктували напис Child killers ("дітовбивці"),

– ідеться у повідомленні.

Красномовний напис Child killers (дітовбивці) організатори спроєктували якраз під російським триколором.

Зазначається, що, ймовірно, поява цього напису на фасаді посольства країни-агресорки викликана ударом по українській дитячій лікарні "Охматдит".



На будівлю посольства Росії у Вашингтоні спроєктували напис Child killers / Фото Bild

Нагадаємо, вчора ввечері стало відомо про смерть маленького хлопчика, який на момент ракетного удару окупантів, перебував у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після – дитину перевели в іншу столичну лікарню.

Зазначимо, що СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин. Так, вона відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Слідчі вже встановили, що для атаки окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.