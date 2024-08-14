На Житомирщине дрон атаковал инфраструктурный объект

Ночью 14 августа оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Во вражеский удар попал один из инфраструктурных объектов Житомирской области.

Какие последствия ночной российской атаки, рассказал председатель ОВА. Виталий Бунечко сказал, есть ли пострадавшие.

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Какие последствия атаки на Житомирскую область сегодня

Сегодня ночью оккупанты в очередной раз атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе.

Под удар попал один из инфраструктурных объектов,

– заявил председатель ОВА.

Отметил, что благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны в области уничтожено 3 дроны-камикадзе типа "Шахед" / "Герань".

Обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет,

– отметил Виталий Бунечко.

Добавил, что последствия российской атаки локализованы специальными службами. Также чиновник поблагодарил силы ПВО за меткость и профессионализм.

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