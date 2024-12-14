На Житомирщине арестовали носки должника: их выставили на аукцион за 100 гривен
В Бердичеве арестовали 5 пар носков у должника. Их выставили на электронные торги со стартовой ценой 100 гривен.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СЕТАМ. Желающих приобрести "элитный" лот пока не появилось.
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В Житомире торгуют конфискованными носками
На Житомирщине исполнительная служба наложила арест на 5 пар новых мужских летних носков и выставила их на аукцион. Стартовая цена – 100 гривен. Торги запланированы на 16 декабря.
Согласно описанию на СЕТАМ, носки новые, черного цвета, с бирками. На этикетках указан бренд "MaySocks Житомир".
Особенностью лота являются разноцветные бирки:
- две темно-красные,
- одна черная,
- одна зеленая,
- одна разноцветная.
Как стать участником торгов
Чтобы принять участие в аукционе, нужно зарегистрироваться в системе СЕТАМ, подать заявку на участие в торгах и оплатить гарантийный взнос – 5 гривен (5% от стартовой цены).
Почему арестовали носки
По данным Автоматизированной системы исполнительного производства, этот необычный лот принадлежит 23-летнему жителю Житомирщины. Взыскателем по делу является Бердичевский горрайонный суд.