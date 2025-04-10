На Житомирщине "Шахед" попал в многоэтажку, – СМИ

Россия в очередной раз атакует Украину беспилотниками. Сегодня, 10 апреля, один из дронов попал в многоэтажку в Озерном, что на Житомирщине.

Информацию подтверждают местные жители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Житомир".

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Какие последствия атаки на Житомирщину

Около 19:57 в СМИ сообщили, что "Шахед" попал в многоэтажку в Озерном. Официальных данных по этому поводу пока нет. Однако медиа и мониторинговые каналы заявляют, что в результате удара есть жертвы и раненые.

Стоит отметить, что воздушную тревогу в Житомирской области объявили еще в 17:02. В 19:11 Воздушные силы предупреждали о приближении беспилотника в направлении Житомира с севера. Однако в 20:08 в области объявили отбой угрозы.