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На 26-й день голодовки у Сенцова произошел кризис, – омбудсвумен Денисова

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На 26-й день голодовки у Сенцова произошел кризис
На 26-й день голодовки у Сенцова произошел кризис / Громадское

В украинском пленника Олег Сенцова, который 14 июня начал второй месяц голодовки, проблемы с почками и сердцем. В политзаключенного произошел кризис и его принудительно пытались накормить.

Об этом сообщила в Facebook украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", – отметила омбудсвумен.

Также Денисова сообщила, что у Олега Сенцова на 26-й день голодовки произошел кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.

Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться,
– сообщила Денисова.

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. По словам российского политика Ксении Собчак, после начала голодовки он похудел и у него начали выпадать зубы. После пятнадцатого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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