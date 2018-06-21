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На 26-й день голодування в Сенцова сталася криза, – омбудсвумен Денісова

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На 26-й день голодування в Сенцова сталася криза
На 26-й день голодування в Сенцова сталася криза / Громадське

В українського бранця Олег Сенцова, який 14 червня розпочав другий місяць голодування, проблеми із нирками та серцем. У політв'язня сталася криза і його примусово намагалися нагодувати.

Про це повідомила у Facebook українська омбудсвумен Людмила Денісова.

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"Тільки-но поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. В нього проблеми із нирками та серцем. Олег п'є 3,5 літри води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри", – зазначила омбудсвумен. 

Також Денісова повідомила, що у Олега Сенцова на 26-й день голодування сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії. 

Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування.  Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися,
– повідомила Денісова. 

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. За словами російського політика Ксенії Собчак, після початку голодування він схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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