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      На дебаты Порошенко на НСК "Олимпийский" будут пускать всех желающих

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      НСК "Олимпийский"
      НСК "Олимпийский" / Фото из открытых источников

      В штабе Петра Порошенко отметили, что 14 апреля на дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" будут бесплатно пускать всех желающих зрителей. Координировать людей на входе будут волонтеры штаба. Однако не все так просто: в то же время на стадионе запланировано другое мероприятие.

      Речь идет о дебатах, которые анонсировал действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко. Отметим, что он предложил своему оппоненту Владимиру Зеленскому прийти на дебаты на стадион в воскресенье, 14 апреля, в 14:00. Также второй тур дебатов Порошенко предложил провести 19 апреля в студии Общественного, как это предусматривает действующее законодательство. Однако, предварительно, Зеленский не намерен приходить 14 апреля на "Олимпийский". Его позиция: провести дебаты на стадионе 19 апреля.

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      На "дебаты Порошенко" для журналистов от 13 апреля откроют аккредитацию, рассказали theБабель в штабе кандидата.

      А вот на НСК "Олимпийский" пока не знают, как будет организован проход людей на дебаты. Также там отказались прокомментировать, происходит ли какая-нибудь подготовка к событию.

      В свою очередь отметим, что 14 апреля на НСК "Олимпийский" уже есть запланированное мероприятие. Речь идет о панельной дискуссии представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019. Мероприятие должно начаться в 14:00, чуть раньше, чем анонсированные Порошенко дебаты.

      "Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас!" – заявил на своей Facebook-странице один из организаторов мероприятия Максим Плахтий.

      Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским на НСК "Олимпийский"?
      Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты.

      Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Пока неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском": Зеленский настаивает на том, чтобы провести их 19 апреля, а Порошенко предлагает другую дату – 14 апреля.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Новости культуры НСК Олимпийский
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