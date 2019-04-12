На дебати Порошенка на НСК "Олімпійський" пускатимуть всіх охочих

У штабі Петра Порошенка зазначили, що 14 квітня на дебати кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський" безкоштовно пускатимуть всіх охочих глядачів. Координувати людей на вході будуть волонтери штабу. Проте не все так просто: у той же час на стадіоні запланований інший захід.

Йдеться про дебати, які анонсував чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко. Зазначимо, що він запропонував своєму опоненту Володимиру Зеленському прийти на дебати на стадіон у неділю, 14 квітня, о 14:00. Також другий тур дебатів Порошенко запропонував провести 19 квітня у студії Суспільного, як це передбачає чинне законодавство. Проте, попередньо, Зеленський не має наміру приходити 14 квітня на "Олімпійський". Його позиція: провести дебати на стадіоні 19 квітня.

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На "дебати Порошенка" для журналістів від 13 квітня відкриють акредитацію, розповіли виданню theБабель у штабі кандидата.

А ось на НСК "Олімпійський" поки не знають, як буде організований прохід людей на дебати. Також там відмовилися прокоментувати, чи відбувається яка-небудь підготовка до події.

Своєю чергою зазначимо, що 14 квітня на НСК "Олімпійський" вже є запланований захід. Йдеться про панельну дискусію представників квиткових операторів в рамках форуму Kyiv Music Days 2019. Захід має розпочатися о 14:00, трішки раніше, аніж анонсовані Порошенком дебати.

"Прошу припинити заплутувати громадян і зривати наш чудовий захід. Адже люди йдуть послухати нас, а не вас!" – заявив на своїй Facebook-сторінці один із організаторів заходу Максим Плахтій.

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським на НСК "Олімпійський"?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати.



За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському": Зеленський наполягає на тому, щоб провести їх 19 квітня, а Порошенко пропонує іншу дату – 14 квітня.