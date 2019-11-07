На Донбассе 10 обстрелов: много раненых военных

В течение суток 6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов возле:

Песков;

Водяного;

Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов неподалеку:

Майского;

Зайцево;

Крымского;

Новотошковского;

Луганского.

Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили 4 военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили уже 2 обстрела: вблизи Водяного и Крымского. Никто из украинских военных не пострадал.

Заметим, что недавно произошло разведение войск в Золотом. 8 ноября силы планируют развести в Петровском.

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Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала