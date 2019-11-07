На Донбассе 10 обстрелов: много раненых военных
В течение суток 6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов возле:
- Песков;
- Водяного;
- Тарамчука.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов неподалеку:
- Майского;
- Зайцево;
- Крымского;
- Новотошковского;
- Луганского.
Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили 4 военнослужащих Объединенных сил.
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили уже 2 обстрела: вблизи Водяного и Крымского. Никто из украинских военных не пострадал.
Заметим, что недавно произошло разведение войск в Золотом. 8 ноября силы планируют развести в Петровском.
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Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала