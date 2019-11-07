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      На Донбассе 10 обстрелов: много раненых военных

      83 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / narodna-pravda.ua

      В течение суток 6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

      Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Важно: Оборонный комитет проинспектировал ситуацию с разведением в Золотом: видео

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов возле:

      • Песков;
      • Водяного;
      • Тарамчука.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов неподалеку:

      • Майского;
      • Зайцево;
      • Крымского;
      • Новотошковского;
      • Луганского.

      Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили 4 военнослужащих Объединенных сил.

      С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили уже 2 обстрела: вблизи Водяного и Крымского. Никто из украинских военных не пострадал.

      Заметим, что недавно произошло разведение войск в Золотом. 8 ноября силы планируют развести в Петровском.

      Обратите внимание: Что происходит на позициях украинских бойцов на Донбассе после разведения войск: фото


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Новости Луганска Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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