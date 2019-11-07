На Донбасі 10 обстрілів: багато поранених військових
Упродовж доби 6 листопада збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 4 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів біля:
- Пісків;
- Водяного;
- Тарамчука.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів неподалік:
- Травневого;
- Зайцевого;
- Кримського;
- Новотошківського;
- Луганського.
Вчора, 6 листопада, осколкові поранення отримали 4 військовослужбовці Об'єднаних сил.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили уже 2 обстріли: поблизу Водяного та Кримського. Ніхто з українських військових не постраждав.
Зауважимо, що нещодавно відбулося розведення військ у Золотому. 8 листопада сили планують розвести у Петрівському.
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Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу