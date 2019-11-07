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      На Донбасі 10 обстрілів: багато поранених військових

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / narodna-pravda.ua

      Упродовж доби 6 листопада збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 4 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

      Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

      Важливо: Оборонний комітет проінспектував ситуацію з розведенням у Золотому: відео

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів біля:

      • Пісків;
      • Водяного;
      • Тарамчука.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів неподалік:

      • Травневого;
      • Зайцевого;
      • Кримського;
      • Новотошківського;
      • Луганського.

      Вчора, 6 листопада, осколкові поранення отримали 4 військовослужбовці Об'єднаних сил.

      З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили уже 2 обстріли: поблизу Водяного та Кримського. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Зауважимо, що нещодавно відбулося розведення військ у Золотому. 8 листопада сили планують розвести у Петрівському.

      Зверніть увагу: Що відбувається на позиціях українських бійців на Донбасі після розведення військ: фото


      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Луганська Новини Донецька
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