На Донбасі 10 обстрілів: багато поранених військових

Упродовж доби 6 листопада збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 4 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів біля:

Пісків;

Водяного;

Тарамчука.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів неподалік:

Травневого;

Зайцевого;

Кримського;

Новотошківського;

Луганського.

Вчора, 6 листопада, осколкові поранення отримали 4 військовослужбовці Об'єднаних сил.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили уже 2 обстріли: поблизу Водяного та Кримського. Ніхто з українських військових не постраждав.

Зауважимо, що нещодавно відбулося розведення військ у Золотому. 8 листопада сили планують розвести у Петрівському.

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Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу