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      Российское командование свирепствует на оккупированном Донбассе: боевики разворовали деньги

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      На Донбассе командование оккупантов начало масштабные расследования
      На Донбассе командование оккупантов начало масштабные расследования / Фото из открытых источников

      На оккупированном Донбассе боевики присылали российскому командованию фейковые фотоотчеты своих передовых позиций. Теперь верхушка оккупантов проводит масштабную проверку и расследует хищение денег.

      Теперь они активно проверяют состояние инженерного оборудования в районах расположения передовых подразделений боевиков, сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга.

      Читайте также: Что скрывают боевики на Донбассе за своим рейдами: данные разведки

      По данным разведки, под "прицел" российского руководства попали передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил России. Особое внимание так называемые "комиссии" уделяют проверке артиллерийских и танковых подразделений, которые должны были восстановить после зимы.

      Комиссии обнаружили, что часть фотоотчетов, предоставленных начальниками инженерных служб в первом квартале (в этом году – 24 канал), не соответствуют действительности. В отчетах предоставляли фотографий прежних позиций под видом новых, на оборудование которых якобы снова были потрачены выделенные средства,
      – добавил Мотузяник.

      Сейчас командование боевиков проводит служебные расследования по выявленным нарушениям и фактов хищений средств.

      Отметим, перед выборами президента Украины боевики активизировались – усиливали передовые позиции и увеличивали численность своих приспешников. Кроме того, оккупанты усиливали контроль над вооруженными подразделениями. После выборов боевики активно обстреливают украинские позиции, среди украинских военных есть потери.


      Карта       оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

      ЧТО УДАЛОСЬ ВЫЯСНИТЬ РАЗВЕДКЕ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Міністерство оборони України Новости России
      Источник: 24 канал
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