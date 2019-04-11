Российское командование свирепствует на оккупированном Донбассе: боевики разворовали деньги

На оккупированном Донбассе боевики присылали российскому командованию фейковые фотоотчеты своих передовых позиций. Теперь верхушка оккупантов проводит масштабную проверку и расследует хищение денег.

Теперь они активно проверяют состояние инженерного оборудования в районах расположения передовых подразделений боевиков, сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга.

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По данным разведки, под "прицел" российского руководства попали передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил России. Особое внимание так называемые "комиссии" уделяют проверке артиллерийских и танковых подразделений, которые должны были восстановить после зимы.

Комиссии обнаружили, что часть фотоотчетов, предоставленных начальниками инженерных служб в первом квартале (в этом году – 24 канал), не соответствуют действительности. В отчетах предоставляли фотографий прежних позиций под видом новых, на оборудование которых якобы снова были потрачены выделенные средства,

– добавил Мотузяник.

Сейчас командование боевиков проводит служебные расследования по выявленным нарушениям и фактов хищений средств.

Отметим, перед выборами президента Украины боевики активизировались – усиливали передовые позиции и увеличивали численность своих приспешников. Кроме того, оккупанты усиливали контроль над вооруженными подразделениями. После выборов боевики активно обстреливают украинские позиции, среди украинских военных есть потери.



Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей