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На глазах у сына отец изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, которая имеет инвалидность

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Мужчина изнасиловал свою 15-летнюю дочь, которая болеет ДЦП
Мужчина изнасиловал свою 15-летнюю дочь, которая болеет ДЦП / Соцсети

Накануне вечером к правоохранителям поступило сообщению, что отец изнасиловал свою 15-летнюю дочь, которая с детства болеет церебральным параличом. Произошло это еще и на глазах у ее брата.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, однако, где именно случился такой резонасний случай не указал.

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"Ночью 4 августа к оператору 102 позвонил юный парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП", – отметил руководитель Нацполиции.

По его словам, "подонок-отец" родился в 1978 году: правоохранители его уже задержали и изъяли соответствующие доказательства.

"Что будет дальше? Суд, отсидит этот или другой подонок, выйдет, новая семья и снова изнасилованная жизнь ребенка... Потому что через пять или десять лет он уже никому не будет известным, как насильник детей", – отметил Аброськин.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул на необходимости создания реестра половых преступников и ужесточение наказания за половые преступления против детей.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на Житомирщине задержали мужчину, который снимал материалы порнографического характера со своей малолетней дочерью.

Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Украины Вячеслав Аброськин Дети Изнасилование
Источник: 24 канал
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