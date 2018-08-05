На глазах у сына отец изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, которая имеет инвалидность

Накануне вечером к правоохранителям поступило сообщению, что отец изнасиловал свою 15-летнюю дочь, которая с детства болеет церебральным параличом. Произошло это еще и на глазах у ее брата.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, однако, где именно случился такой резонасний случай не указал.

Читайте также: Жестокие нападения среди подростков: как в Украине борются с травлей в школе

"Ночью 4 августа к оператору 102 позвонил юный парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП", – отметил руководитель Нацполиции.

По его словам, "подонок-отец" родился в 1978 году: правоохранители его уже задержали и изъяли соответствующие доказательства.

"Что будет дальше? Суд, отсидит этот или другой подонок, выйдет, новая семья и снова изнасилованная жизнь ребенка... Потому что через пять или десять лет он уже никому не будет известным, как насильник детей", – отметил Аброськин.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул на необходимости создания реестра половых преступников и ужесточение наказания за половые преступления против детей.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на Житомирщине задержали мужчину, который снимал материалы порнографического характера со своей малолетней дочерью.