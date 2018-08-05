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На очах у сина батько зґвалтував свою неповнолітню доньку, що має інвалідність

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Чоловік зґвалтував свою 15-річну доньку, що хворіє ДЦП
Чоловік зґвалтував свою 15-річну доньку, що хворіє ДЦП / Соцмережі

Напередодні увечері до правоохоронців надійшло повідомленням, що батько зґвалтував свою 15-річну доньку, яка з дитинства хворіє церебральним паралічем. Сталося це ще й на очах у її брата.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, однак, де саме трапився такий резонасний випадок не вказав. 

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"Уночі 4 серпня до оператора 102 зателефонував юний хлопчина та повідомив, що батько ґвалтує його 15-річну сестру, яка є інвалідом дитинства з діагнозом ДЦП", – зазначив керівник Нацполіції.

За його словами, "покидьок-батько" народився у 1978 році: правоохоронці уже його затримали та вилучили відповідні докази. 

"Що буде далі? Суд, відсидить цей або інший покидьок, вийде, нова сім’я та знову зґвалтоване життя дитини... Бо через п`ять або десять років він вже нікому не буде відомим, як ґвалтівнік дітей", – зауважив Аброськін.

Крім того, він укотре наголосив на необхідності створення реєстру статевих злочинців і посилення покарання за статеві злочини проти дітей.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що на Житомирщині було затримано чоловіка, який знімав матеріали порнографічного характеру зі своєю малолітньою донькою.

Теги: Новини України Кримінальні новини Діти і неповнолітні Згвалтування Діти В'ячеслав Аброськін
Джерело: 24 канал
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