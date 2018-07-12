Поліція спіймала чоловіка, який використовував свою 8-місячну доньку для створення порно: фото

Кіберполіція викрила 27-річного мешканця Житомирщини, який використовував 8-місячну доньку для створення матеріалів порнографічного характеру.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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11 липня, у його квартирі поліцейські провели санкціонований обшук. На електронних носіях інформації, які належать затриманому, поліцейські виявили фото із зображеннями порнографічного характеру за участі малолітньої дівчинки,

– йдеться у повідомленні поліції.

У поліції зазначають, що першочергова інформація надійшла від австралійських колег: у мережі виявлено матеріали порнографічного характеру за участі дитини, якій на вигляд менше року.

"Поліцейські встановили, що зловмисник вчиняв розпусні дії, імітував статеві акти із власною донькою 2017 року народження. Фото розповсюджував у мережі Інтернет за допомогою російського веб-ресурсу "yandex.ru", доступ до якого заборонений на території України", – зазначають правоохоронці.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за створення та розповсюдження предметів порнографічного характеру.



Поліція спіймала чоловіка, який використовував свою 8-місячну доньку для створення порно

