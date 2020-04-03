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      На границах спокойно: за сутки в Украину вернулись более 7 тысяч человек

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      Український кордон за добу перетнули понад 7 тисяч осіб / Пресцентр Держприкордонслужби

      На пеших и автомобильных пунктах пропуска очередей нет. В целом за 2 апреля в Украину вернулись 7,2 тысячи человек, из них без транспорта – почти 3 тысячи.

      Для тих, хто повернувся в Україну без власного автомобіля, місцева влада та рятувальники організували транспорт для перевезення. Також у Держприкордонслужбі повідомили, що 2 квітня Україну покинули 4,7 тисяч людей, з них понад 2 тисячі – іноземці.

      До теми Скільки українців підтримують повернення громадян з-за кордону

      Усім, хто перетнув український кордон, прикордонники провели температурний скринінг та розпитали про стан здоров'я. Симптомів коронавірусу ні в кого не виявили. Кожен з тих, хто повернувся в Україну, підписав згоду на самоізоляцію.

      Раніше у МЗС повідомили, що 8 тисяч громадян звернулись до українських дипломатів з проханням якнайшвидше повернути їх додому. В Міністерстві закордонних справ упевнені – значно більше людей спробують перетнути український кордон самостійно. Наразі у програмі "Захист", яку спеціально створило МЗС для комунікації з українцями за кордоном, зареєструвались майже 14 тисяч осіб.

      Зверніть увагу! У ДПСУ повідомили, що з початку карантину – 12 березня український кордон перетнули майже 650 тисяч громадян. А з часу закриття кордонів – 27 березня українські дипломати допомогли повернутись додому понад 145 тисячам осіб.

      Що таке програма "Захист"?"Захист" – програма для комунікації з українськими посольствами та консульствами по всьому світу.
      Програма передбачає:
      – вирішення питання протермінованих документів на перебування в іноземній країні;
      – співпрацю з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян;
      – інформування про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн;
      – інформування про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування;
      – консультації щодо вирішення побутових питань та охорони здоров'я.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 МИД Украины Новости Украины Эвакуация украинцев Госпогранслужба
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